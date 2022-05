Dětská psychiatrická nemocnice v Lounech se může stát akreditovaným pracovištěm

V nemocnici, kterou ministerstvo zřizuje, aktuálně podle Válka působí čtyři dětští psychiatři. Vzdělávání dalších na akreditovaných pracovištích by financovalo přímo ministerstvo zdravotnictví. Hradilo by plat absolventů, kteří se připravují na atestaci, a také odměnu školiteli. „Musí to být v souladu se zákonem, musí to být kvalitní příprava absolventů na atestaci,“ řekl Válek. „Byl bych velmi rád, pokud by mohla nemocnice už v příštím roce přijímat absolventy,“ dodal. Obdobná akreditovaná pracoviště by mohlo fungovat podle Válka v případě vzdělávání pediatrů a praktiků.