DPP hledá dodavatele studie a dalších dokumentů elektrifikace linek 112 a 201

Vyplývá to z dokumentů zveřejněných ve věstníku veřejných zakázek a webu tenderarena.cz. Trolejbusy mají jezdit část trasy na baterii a část připojeny k trolejovému vedení. Kromě trolejí se postaví také nové měnírny. Zájemci se mohou do tendru hlásit do 6. února a vítěze plánuje DPP vybrat letos v prvním čtvrtletí.