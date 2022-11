DPP vypsal soutěž na novou výtvarnou podobu stanice metra B Českomoravská

Důvodem je to, že dosavadní keramické obložení stěn a pilířů se ukázalo jako technicky nevhodné. Soutěž navazuje na plánovanou rekonstrukci stanice. ČTK to sdělil Ondřej Kubala z odboru komunikace DPP. Zájemci se mohou hlásit do 1. prosince letošního roku a vítěz bude znám do konce března 2023. Soutěžící se mohou přihlásit pouze elektronicky přes portál Czechdesign.cz.