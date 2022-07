FAMU nabízí na webu archivní studentské snímky, přibyly k nim hudební

VOD portál FAMU Films aktuálně nabízí ke zhlédnutí téměř 350 studentských snímků. Součástí jsou archivní a prakticky neznámé filmy i současná studentská tvorba, která dosahuje úspěchů v zahraničí. Portál se stále rozrůstá a v červenci do něj přibyly archivní snímky, ve kterých dnes již slavní režiséři zobrazovali legendy československé hudby. Výsledkem je kolekce krátkometrážních snímků, které rozmanitými způsoby mapují kulturu od druhé poloviny 60. let do přelomu tisíciletí.