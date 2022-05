Hlavní město získalo pravomocné povolení na stavbu Dvoreckého mostu

Most bude sloužit tramvajím, autobusům, cyklistům, pěším a povolen budou mít přejezd záchranáři. „Dvorecký most má pravomocné stavební povolení. Za tři a půl roku jsme získali už čtyři stavební povolení na mosty přes Vltavu – Trojská lávka, Štvanická lávka, rekonstrukce Barrandovského mostu a nyní na stavbu Dvoreckého mostu. V Praze už mosty nepadají. Staví se nové a opravují se ty už postavené,“ uvedl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Architektonická podoba mostu vznikla již za minulého vedení města. To současné pak zajistilo projektanta, geologický průzkum a začalo soutěžit zhotovitele. V uplynulých několika letech při opravě Nádražní ulice na Smíchově vznikla u Lihovaru tramvajová odbočka na nový most.

Zatím poslední pražský most přes Vltavu, Trojský most, byl zprovozněn v říjnu 2014. Nahradil Trojský tramvajový most z roku 1981, přezdívaný „Rámusák“, jehož provoz byl ukončen 7. října 2013. V roce 2020 město zprovoznilo novou lávku přes Vltavu v Troji na místě té, která se zřítila v roce 2017. Magistrát také nedávno zahájil stavbu Štvanické lávky z Holešovic do Karlína.