Kvůli opravám nepojedou od 1. dubna tramvaje od Podolské vodárny do Modřan

Od úterý 9. května začnou opět jezdit tramvaje mezi Podolskou vodárnou a Nádražím Braník. Na trase z Braníka na konečnou v Modřanech pak vozy nebudou jezdit až do čtvrtka 15. června. ČTK to dnes sdělila mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.

„Jsou to všechno nezbytné opravy dožívajících kolejnic a oblouků, které musíme zrealizovat do zahájení druhé etapy rekonstrukce Barrandovského mostu v polovině května a do zprovoznění nové tramvajové tratě, kterou stavíme do Libuše,“ uvedl technický ředitel DPP Jan Šurovský.