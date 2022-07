Letní festivaly vedle hudební produkce lákají diváky také na doprovodné aktivity

„To, že jsou vyšší ceny, je věc, kterou neovlivníme, protože se jedná o externí dodavatele. Ale odpovídá to současné situaci na trhu, kdy jdou všechny vstupy nahoru. Například stánkař, který přijede do Hradce Králové z Brna dá za naftu více než dříve, takže jsme se přiblížili k takovým „pražským“ cenám,“ řekl Michal Thomes, ředitel festivalu Rock for People, který se letos uskutečnil 15. až 18. června. „Zdražuje všechno. Průměrně tady návštěvník za čtyři dny utratí tři tisíce korun. Ovšem zahraniční hudební festivaly jsou ještě mnohem dražší,“ dodal.