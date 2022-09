Letošní léto bylo v Klementinu páté nejteplejší od roku 1775

Dnes začal meteorologický podzim, který potrvá do konce listopadu.

Průměrná teplota letošního léta v Klementinu byla o 1,5 stupně vyšší než meteorology používaný normál založený na údajích z let 1991-2020. Odchylka od dlouhodobého průměru z let 1775 až 2014 činila plus 3,2 stupně Celsia.