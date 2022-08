Lidé mohou na pomoc Ukrajině nově přispět přes panely v centru Prahy

Darováním také lidé zasadí semínko ukrajinské národní květiny, slunečnice, do virtuálního květinového pole. Sbírku Sunflowers of Hope (Slunečnice naděje) dnes představili zástupci ukrajinského velvyslanectví, kreativní agentury Dentsu a pražského magistrátu na pražské náplavce. Sbírka začala v den, kdy si Ukrajina připomíná 31. výročí své nezávislosti. Zároveň dnes uplynulo šest měsíců od počátku ruské invaze na Ukrajinu.

Postup pro darování je podle organizátorů sbírky jednoduchý. „Skrze váš mobilní telefon se přes QR kód spojíte s interaktivním nosičem, který vás vyzve k darování určité finanční částky. Vy si na svém telefonu vyberete, kolik chcete darovat, mobilní platbou finanční obnos odešlete, a v tu chvíli zasadíte semínko slunečnice do země a přímo před vašima očima (…) vyroste v dospělou slunečnici,“ uvedl Kameník. Květina se pak stane součástí celého slunečnicového pole. Do sbírky je možné přispět i přes web thesunflowersofhope.com .

Sbírka má být pilotní fází rozsáhlejšího projektu. „Předpokládaná délka trvání bude měsíc, s tím, že potom záleží na velvyslanectví Ukrajiny, jestli to bude chtít prodloužit, nebo nikoli,“ řekl Kameník. V druhé fázi by se mohla sbírka rozšířit do dalších zemí a cílila by i na emocionální podporu Ukrajinců. V centru Kyjeva by podle Kameníka byla velkoplošná obrazovka, kde by si lidé mohli kliknout na vybranou slunečnici a přečíst zprávu, kterou dárce během platby napsal.