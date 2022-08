Komentář: Ukrajina bojující. Na východě Evropy se rodí „nový Izrael“

Přežila půlrok nelítostné invaze, a co je nejdůležitější, prožila nový příběh, který ji se fakticky stává novou oporou její nové existence.

Ukrajinci se sjednotili pod svou vlajkou, ačkoli nehovoří jedním jazykem. Bojují za vlastní rodiny a osobní svobodu, neutíkají ze zoufalého bezčasí ruské provincie, nevyhlížejí žold. V řadě ohledů tím nynější Ukrajina připomíná Izrael, a to hlavně étosem trvalého ohrožení, (pochopitelnou) militarizací společnosti i důrazem na osobní odpovědnost každého občana za přežití země.

Ano, slyším a vnímám námitky. Celé závěje námitek. Ne všichni Ukrajinci radostně nastupují do armády. Tamní oligarchové své půtky a čachry zřejmě jen odložili. Především na východě země žije řada lidí, kterým není spojení s Ruskem proti srsti. Ukrajina má nezadatelné právo na samostatnost i bez nynější válečné zkušenosti a úprk z ruského světa zahájila nejpozději koncem roku 2013, kdy vyjádřila touhu žít s Evropou. Každé srovnání kulhá, tedy také to s Izraelem, který je obklopen výhradně arabskými státy a vznikl z jiných pohnutek a za odlišných okolností.

Přesto: nová, válčící Ukrajina je suverénní, sebevědomá a podobně jako Izrael se nehodlá vzdát. Její občany tmelí vpravdě mýtický příběh o boji s arogantními, odlidštěnými, fašizujícími hordami zaostalé, o to však barbarštější Moskvy. Nejde přitom jen o jazykové nacionalisty, ale o všechny Ukrajince, kteří si nepřejí návrat imperiálního temna.

Kyjev je dnes zřejmě schopen a ochoten vysílat záškodníky do Ruska, aby tam trestali bestiální vrahy civilistů, mučitele zajatců i profesionální hlasatele nenávisti. Pokud Kreml v brutalitě nepoleví, mstitelé se vydají na cestu ve velkém. Podobně jako Izrael pro operace v Palestině má i Ukrajina pro „ruskou misi“ k dispozici takřka nevyčerpatelné množství vojáků, kteří se na nepřátelském území dokážou pohybovat v utajení.

Rusku teď zbývají jen dvě možnosti. Buď Ukrajinu fakticky vymaže z mapy, což (snad) vyděsí i jeho pragmatické partnery, a Kreml upadne do totální izolace. I potom ale ukrajinský exil se západní pomocí udělá maximum, aby pod ruskými politiky a diplomaty vybuchovala auta. Když ne v Rusku, tak kdekoli na této planetě. Anebo bude Moskva s Kyjevem vyjednávat, což znamená její prohru, tedy ztrátu posledních zbytků mocenské prestiže.

Jinak řečeno, Kremlu nezbývá než vraždit, nebo se ponížit. To první mu jde lépe. To druhé by uklidnilo nejen Evropu, ale i celý svět.