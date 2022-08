LOM Praha by měl získat nové L-39NG v roce 2024, smlouvu uzavře na podzim

O náhradě cvičných proudových L-39C se mluví několik let. Zakázkou na nákup nových strojů se už v roce 2019 zabývala vláda, dokončit se ji ale dosud nepodařilo. Podle Protivy by mohla být smlouva podepsána počátkem podzimu. „Nakupujeme čtyři kusy, další čtyři máme možnost uplatnit jako opci,“ řekl. V zakázce bude zahrnut i výcvik, pozemní vybavení nebo sada náhradních dílů.

Stroje bude provozovat státní podnik ve svém pardubickém výcvikovém centru (CLV), které využívá pro výcvik pilotů česká armáda i zahraniční zákazníci. První stroje by CLV podle Protivy mělo získat koncem roku 2024, v roce 2025 pak dostane zbývající letadla. „Bude to v souladu s tím, jak se bude ukončovat technická životnost ‚céček‘ (L-39C),“ uvedl. Státní podnik tak nebude muset přistoupit k žádnému dočasnému řešení, o kterém se v předchozích letech spekulovalo.

Nákup LOM Praha zaplatí z bankovního úvěru. Protiva upozornil, že financování v minulosti znamenalo pro akvizici komplikaci, a to i kvůli hospodaření podniku, který vykazoval ztrátu. Novému vedení firmy se podařilo obchodní bilanci vylepšit. „Banky nás i díky tomu nyní vidí lépe,“ poznamenal.

Firma dále jedná o možnosti oprav motorů do letounu L-410 a zapojit se chce také do kosmického programu, a to prostřednictvím kontaktů, které jí doporučilo ministerstvo dopravy. Firmám z kosmického programu chce nabídnout své schopnosti týkající se strojního obrábění nebo galvanovny. „Jdeme různými směry, abychom využili široké spektrum schopností, které máme i mimo vrtulníkovou oblast,“ dodal Protiva.