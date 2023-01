Muzeum Kampa si letos připomene 20. výročí svého otevření

Kromě stálé expozice díla Františka Kupky nabídne letos muzeum návštěvníkům třeba skleněné sochy Ronyho Plesla, obrazy představitele expresivní figurální malby Michaela Rittsteina nebo přehlídku světové módy 60. až 80. let minulého století. ČTK o tom informoval mluvčí muzea Daniel Hrdlička.

„Letošním rokem začíná série stých výročí narození řady předních osobností českého umění 60. let. V roce 1923 se narodili třeba také Běla Kolářová, Daisy Mrázková nebo Andrej Bělocvětov. Rádi bychom udělali výstavy všem jmenovaným, ale to bohužel není v našich možnostech. Výstava Zbyňka Sekala navíc bude součástí série výstav, které se letos uskuteční v Německu a v Rakousku, u kterých spolupracujeme na katalogu,“ uvedl šéfkurátor Muzea Kampa Jan Skřivánek.

Hlavní letní výstavou bude přehlídka světové módy 60. až 80. let, která bude konfrontovat šaty předních světových módních domů s uměleckými díly ze stejné doby.

Ve dvou horních patrech muzea pak bude retrospektiva Lubomíra Přibyla, který v červnu oslaví 86 let a který je podle Skřivánka příkladem pozoruhodné osobnosti českého poválečného umění, jehož tvorba však není příliš známa.

Závěr roku bude patřit obrazům Michaela Rittsteina, který představí výběr ze své starší tvorby od konce 70. let do současnosti, ale také několik nových velkoformátových obrazů. Mělo by jít hlavně o díla, která chyběla na jeho minulých výstavách, včetně obrazů, které se v posledních letech objevily na aukcích v zahraničí.