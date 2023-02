Na pražském Výstavišti v Holešovicích začne 25. února Matějská pouť

Vstup bude z ulice Na Výstavišti a ve všední dny bude zdarma. Otevřeno bude v pracovní dny od 12:00 do 20:00 a o víkendech od 10:00 do 22:00. Novinářům to dnes řekli pořadatelé. Letos jde o 428. ročník pouti a pošedesáté se koná na bubenečském holešovickém Výstavišti. Dětský den pro handicapované děti se uskuteční 27. března.