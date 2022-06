Nemocnice Na Františku plánuje další operační sál, výhledově i novou budovu

Výhledově je také v plánu stavba nové budovy na místě nynějšího parkoviště. Novinářům to dnes řekl ředitel nemocnice David Erhart a starosta Prahy 1 Petr Hejma (STAN). NNF zřizuje první městská část, která letos na její provoz stejně jako loni přispěje 74 miliony korun.

Erhart dodal, že nyní je v plánu zřídit třetí operační sál, který je podle něj i z důvodu zřizování nových pracovišť potřeba. Práce zřejmě nezačnou dříve než za rok, a to i proto, že stavební zásahy v památkově chráněné budově je třeba koordinovat s památkáři. Dříve by mohla začít rekonstrukce urgentního příjmu, který nemocnice otevřela loni. Nemocnice chce rovněž obnovit oddělení ARO, což by bylo vhodné i s ohledem na chystané zřízení výjezdového stanoviště pražských záchranářů v areálu.