Nepoužívaný bubenečský hřbitov u pražské Stromovky se dočká oprav

Hřbitov je nyní špatně přístupný a upravena by tak měla být i cesta na něj. „Přišlo by nám pěkné, kdyby byl nějakým způsobem propojen se Stromovkou, ale jak, to zatím nemáme naplánováno,“ řekl Červený.

Budoucí využití bude SPH hledat spolu s magistrátem, městskou částí i veřejností. Jednou z možností je, že by se zde konaly pohřby a pietní akce. „Bylo by dobré mít místo, které je důstojné a tiché a kde by se mohly konat pohřby v případě, že pozůstalí nechtějí obřad v síni,“ řekl Červený. Další možností je pak pořádání kulturních akcí, jako jsou divadelní představení pod širým nebem. „Ale jsou to vše zatím pouze úvahy,“ dodal ředitel.