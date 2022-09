Nová malba na Náplavce upozorní na klimatickou změnu a její dopady

Banner, poblíž kterého bude i petiční místo, zůstane na Náplavce do 12. října, pak má putovat po dalších lokalitách. Akce je součástí programu Týdne pro klima, který začal dnes a potrvá do 18. září.

„Jsou to warming stripes, což znamená znázornění globálního oteplování pomocí pruhů různých barev, které vždy představují jeden konkrétní rok. A tady to bude od roku 1905 do roku 2021,“ řekla tvůrkyně Barbora Kinkalová. S každým pruhem je spjatá tehdejší průměrná roční teplota. „Ve výsledku je vidět, jak se planeta otepluje,“ doplnila spoluautorka Antonie Hradilková.