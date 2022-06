ODS vyzvala primátora Hřiba a jeho náměstka Scheinherra k rezignaci

Primátor i jeho náměstek podle ODS o nekalém jednání věděli a nezabránili mu. Zároveň požadují po Scheinherrovi zveřejnit obsah trestního oznámení, které zhruba před dvěma roky v souvislosti s DPP podal, sdělila mluvčí pražské ODS Lenka Mottlová. Scheinherr, který je předsedou dozorčí rady DPP, označil za „vtipné“ vyzývat tzv. whistleblowera k rezignaci. Hřib řekl, že kauza se týká výhradně STAN a Piráti hlasovali proti jmenování obviněných do DPP.

„Na nejasnosti okolo DPP upozorňujeme dlouhodobě. K politické odpovědnosti jsme opakovaně vyzývali jak primátora Zdeňka Hřiba, tak náměstka Adama Scheinherra. Odpovědí nám však byla jen jejich v lepším případě laxnost, v tom horším, úmysl. Přitom jsou to právě oni, kdo nesou plnou politickou odpovědnost za to, s kým sedí v Radě hlavního města Prahy a co se děje v Pražském dopravním podniku,“ uvedl městský zastupitel a starosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS).