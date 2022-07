Olga Malířová Špátová natáčí dokument o Petru Jandovi a skupině Olympic

Film s pracovním názvem Django, Jandovy přezdívky podle slavného jazzového kytaristy Djanga Reinhardta, vzniká k 60. výročí Olympiku a 80. narozeninám Jandy, které zpěvák, kytarista a kapelník oslavil letos 2. května. „Snažím se o takový recept na to, jak žít v podání Petra Jandy. Chci to pojmout jako nadějeplný film, pozitivní a radostný, protože Petr je pro mě ohromnou inspirací,“ uvedla Špátová. „Strašně bych si přála, aby v dnešní době po covidu, problémů kolem Ukrajiny a podobně jeho životní příběh nakopnul lidi k silnému a tvořivému životu,“ dodala.

Dokument Špátové bude o historii nejstarší tuzemské bigbítové kapely i životním příběhem jejího kapelníka. Zachytí mimo jiné i Jandovy rodinné ztráty. Janda se s první ženou Janou seznámil v polovině 60. let a v roce 1967 se jim narodil syn Petr, který však v lednu 2001 zemřel na mozkový nádor. Deset let předtím Jana Jandová zemřela na rakovinu. Před nedávnem Jandovi zemřel i bratr Jiří. Janda se znovu oženil, vztah s druhou manželkou Martinou, s níž má dceru Elišku, ale ztroskotal. A ačkoliv po rozvodu prohlašoval, že se již nikdy neožení, v roce 2005 to zkusil potřetí - jeho současná manželka Alice je o 40 let mladší.