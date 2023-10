Oprava ramp zkomplikuje od 9. do 24. října jízdu na pražské Jižní spojce

Práce začnou v pondělí 9. října a potrvají do úterý 24. října. Vyplývá to z informací zveřejněných na magistrátním webu opravujeme.to . Jižní spojka je součástí městského okruhu a patří k nejvytíženějším komunikacím v metropoli.

V první etapě, která potrvá od 9. do 14. října, bude uzavřena rampa a zakázáno odbočení od ulice Ke Garážím směrem na most přes Jižní spojku a rovněž vpravo ve směru do centra. Práce znemožní také sjezd z Jižní spojky do ulice Ke Garážím. Objízdná trasa povede po Spořilovské ulici, po 5. května a Brněnské.