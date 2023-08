Oprava trati přeruší od pátku provoz tramvají z Karlova náměstí na I. P. Pavlova

Provoz šesti denních a čtyř nočních linek bude přerušen od 11. do 20. srpna. Omezení se dotkne také provozu na magistrále, neboť dělníci opraví koleje křižující Sokolskou a Legerovu ulici. ČTK to dnes sdělila mluvčí dopravního podniku (DPP) Aneta Řehková. Cestující budou muset využít náhradní autobusy X10 a X91, které pojedou mezi oběma náměstími. Trať nebyla téměř 30 let opravována.

Výluka začne platit v pátek přibližně ve 04:30 a potrvá do neděle 20. srpna do 23:59. „Jedná se o jednu z nejdůležitějších spojnic východní a západní části pražské tramvajové sítě, tudíž jednu z nejfrekventovanějších tratí, čemuž odpovídá i její opotřebení. V místech přejezdů přes magistrálu v Legerově a Sokolské ulici se k zatížení od tramvají přidává i zátěž od automobilové dopravy,“ uvedl vedoucí tramvají v DPP Miroslav Penc.

Výluka se dotkne také automobilistů. Od pátečních zhruba 20:00 do nedělních 20:00 bude zcela uzavřena Sokolská ulice mezi Žitnou a Ječnou ulicí. Současně bude Štěpánská ulice jednosměrná od Žitné směrem do Ječné. V opačném směru do ní bude zákaz vjezdu. Auta budou muset po objízdné trase. Od 19. do 20. srpna pak bude zcela uzavřena Legerova ulice v úseku mezi křižovatkami s Rumunskou a Jugoslávskou ulicí.