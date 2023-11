Oprava Trojské ulice v Praze zkomplikuje dopravu i provoz MHD

Práce začnou letos 22. listopadu a skončí 8. prosince. Řidiči budou muset jezdit po objízdných trasách a práce se dotknou také cestování MHD do zoologické zahrady. Vyplývá to z informací zveřejněných na magistrátním webu opravujeme.to a na stránkách dopravního podniku ( DPP ).

Jednosměrný provoz bude rovněž v ulici K Bohnicím, a to v úseku Ke Hrachovce - K Pazderkám ve směru do Bohnic, což má umožnit bezpečný průjezd autobusů MHD. Směrem do centra budou muset řidiči jet po objízdné trase ulicí K Pazderkám, dále z Kobyliského náměstí ulicemi Nad Šutkou, Zenklova a V Holešovičkách na most Barikádníků. Ve směru do Troje pojedou ulicemi K Pazderkám, Čimická, Kobyliské náměstí, Uzavřená a Trojská.