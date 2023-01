Opravy letos zkomplikují dopravu v ulici Jana Želivského v Praze

Podle informací městské části bude od poloviny ledna do června uzavřen úsek od Basilejského náměstí směrem na Ohradu, poté bude ulice neprůjezdná v opačném směru od Koněvovy k Olšanské ulici. Práce na plynovodu omezily dopravu v ulici i začátkem loňského roku, město plánuje také její kompletní rekonstrukci.

Ulice bude z důvodu oprav po většinu roku v jednom směru neprůjezdná a řidiči budou nuceni využívat objízdné trasy. „Je to drastické, ale musíme to respektovat,“ řekl dnes ČTK místostarosta Prahy 3 Ondřej Rut (Zelení). Dodal, že podle Pražské vodohospodářské společnosti a Pražské plynárenské již se opravy nedají z důvodu špatného stavu infrastruktury a častých havárií dále odkládat. Po letošních opravách by měly být inženýrské dítě v ulici kompletně opravené, dodal Rut.