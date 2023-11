Oslavy výročí sametové revoluce 17. listopadu omezí dopravu v centru Prahy

Opatření se budou týkat především Národní třídy a Václavského náměstí, ale ovlivněna jimi může být doprava také v jiných částech města. Některá omezení začnou platit již od čtvrtka 16. listopadu. ČTK to dnes sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman. Podrobnější informace k omezením MHD jsou na webu dopravního podniku ( DPP ).

Na Václavském náměstí se v pátek uskuteční Koncert pro budoucnost 2023 a již od čtvrtečních 06:00 bude platit zákaz zastavení v parkovacích pruzích v úsecích Opletalova – Wilsonova a Krakovská – Wilsonova. Zákaz bude platit do soboty 18. listopadu do 14:00.

V pátek bude od 12:00 platit zákaz zastavení v mezi Štěpánskou a Krakovskou, omezení potrvá do do půlnoci. K částečné uzavírce horní části Václavského náměstí dojde v pátek od 12:00 do 24:00 a řidiči v tomto úseku budou muset jezdit vyklizenými parkovacími pruhy.