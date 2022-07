Piráti: Prosadíme, aby Praha byla do roku 2025 bez ruského plynu

Napomoci na snížení závislosti na ruském plynu a na fosilních palivech obecně má podle strany například snižování energetické náročnosti veřejných budov a instalace fotovoltaických panelů na jejich střechy. S tím již město na několika střechách začalo, v příštím roce by Piráti rádi do rozpočtu prosadili, aby magistrát dal miliardu korun na dotace městským částem určeným právě na solární panely na střechách škol a školek.

Novinkou má být podle představ Pirátů budování střešních konstrukcí nad parkovišti, které by kromě prostoru pro fotovoltaiku zajistily také zastínění. Na to by strana chtěla dát další miliardu Kč z městského rozpočtu, což by podle Hřiba umožnilo vybudovat panely nad 5000 parkovacími místy.