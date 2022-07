Hřib: Praha rozšíří počet míst v gymnáziích a dalších maturitních oborech

S ministrem školství Vladimírem Balašem a hejtmankou Středočeského kraje Petrou Peckovou (STAN) se proto dnes zástupci Prahy shodli, že struktura vzdělávání v hlavním městě by měla být jiná než v jiných regionech. Podle radního Víta Šmirala by měly přibýt gymnaziální třídy ve stávajících středních odborných školách, například v Běchovicích či v Praze 13. Na odborných školách se také budou posilovat i další maturitní obory, uvedl. Kromě toho by se měly navyšovat kapacity stávajících gymnázií a postupně budovat nová gymnázia, dodal. O nutnosti posilování maturitních oborů chce magistrát jednat také s ministerstvem financí a doufá ve finanční podporu od státu. Kolik peněz by potřeboval získat, teprve vyčíslí.