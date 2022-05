Gazdík: Od Cermatu bych očekával maturity pro 21. století. Nejsem spokojený

Do CERMATu jste poslal audit kvůli smlouvám na tisk JPZ a maturit. Co chcete od auditorů objasnit? Situaci v CERMAT sleduji, organizaci jsem navštívil už třetí den po svém jmenování do funkce ministra a mohu říct, že zatím nejsem příliš spokojený s jejím řízením. I proto tam v současné chvíli probíhá kontrola, jejímž předmětem bude především hospodaření s majetkem a s prostředky ze státního rozpočtu. Je problém jenom v ceně jednotlivých zakázek nebo i způsobu jejich vypisování, případně rozhodování vedení CERMATu? Celý systém byl na dobré úrovni tak před 10 lety, dnes jsou technologie už někde jinde. Od vedení CERMAT bych tedy očekával nové návrhy, jak připravit maturity i JPZ tak, aby odpovídaly potřebám 21. století.