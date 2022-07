Praha 5 plánuje školu v Radlické ulici, pozemek získá od Penty

U školy má vyrůst také tělocvična s hřištěm na střeše. „Budova je koncipována tak, aby mohla sloužit sedm dní v týdnu, a to nejen pro výuku, ale i pro sportovní kroužky až do večerních hodin,“ uvádí dokument. Ze schváleného usnesení nevyplývá, kdy by se mělo se stavbou začít, radnice podle něj bude pokračovat v jednáních s Pentou o koordinaci záměrů.

V současné době je lokalita poměrně nepřívětivá s ohledem na přítomnost frekventované Radlické ulice. To by se podle představ radnice mělo v budoucnu změnit. „S výstavbou nové čtvrti a výhledovým vybudováním Radlické radiály by se ulice mohla stát městským bulvárem s klidnější dopravou, tramvají a stromořadím,“ stojí ve studii. „Dlouhodobě chceme s investorem spolupracovat na celkové humanizaci Radlické ulice, která by se mohla po dokončení Radlické radiály významně zklidnit,“ potvrdil radní Prahy 5 Zdeněk Doležal (ODS).