Praha chce domluvit s nemocnicí v Motole provoz dětské zubní pohotovosti

„Začala jsem jednat s Nemocnicí Motol, aby převzali provoz pohotovosti od půlnoci do 06:00, kdy není tolik pacientů, přeci jen do půlnoci je největší nápor, tak aby oni převzali tuto část práce. Jednání se vyvíjejí velmi dobře,“ řekla Udženija.

Dětská zubní pohotovost je nyní zajištěna do půlnoci v běžné v městské poliklinice ve Spálené ulici. Systém funguje tak, že pokud přijde rodič s dítětem, to dostane přednost před dospělým pacientem. „Je to zkušební provoz. Mám informace od pana ředitele, že to zatím funguje,“ řekla Udženija. Potíž je, že provoz je ve Spálené zajištěn pouze do půlnoci. „Na víc bohužel nemáme kapacitu,“ řekla radní.