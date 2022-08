Praha nově přispěje pěstounům a obyvatelům města v bytové nouzi

Cílem nově otevřeného programu pro pěstouny je podle nich to, aby více dětí vyrůstalo v náhradních rodinách a pěstouni měli pro svou práci dostatečnou podporu. Program podpory bydlení si pak za cíl klade to, aby každý člověk žijící v Praze měl možnost najít a udržet si důstojné bydlení.

Podpory pěstounství chce SNFP docílit tak, že dá náhradním rodičům, kteří o pomoc požádají, peníze na služby, které nejsou pokryté z dávek. Pěstouni tak mohou podávat žádosti o příspěvky mimo jiné na svůj profesní rozvoj, terapeutické služby nebo na volnočasové aktivity pro svěřené děti. O podporu mohou žádat jak lidé, kteří mají aktuálně svěřené děti ve své péči, tak pěstouni na přechodnou dobu, kteří momentálně o žádné dítě nepečují, ale jsou připraveni ho do péče přijmout. Podmínkou pro poskytnutí pomoci je to, aby pěstouni péči vykonávali na území Prahy.

Přes SNFP mohou o pomoc požádat ti, kteří nemají dostatek peněz k řešení své situace a kterým k jejímu řešení nepomohla státní podpora. To, zda žadatel finanční podporu získá, se podle Komberec Novosadové dozví do 15 dnů od podání on-line žádosti. Peníze by měl obdržet do tří dnů od uzavření darovací smlouvy. Žádosti, které SNFP obdrží, budou podle ředitelky fondu hodnotit odborníci a lidé s podobnou žitou zkušeností.