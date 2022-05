Praha v létě milovníkům kultury nabídne hudbu, divadla, výstavy i nový cirkus

„Po dvou letech, kdy novocirkusové zájezdy ovlivňovala pandemie, se nám podařilo domluvit různorodý výběr ze špičky evropské scény,“ uvedl Jiří Turek, ředitel festivalu Letní Letná, který se od 11. do 31. srpna uskuteční v pražských Letenských sadech. Divadlo Bravo! ve spolupráci s Národní galerií Praha zase otevře od 30. května do 27. července letní scénu nového cirkusu, pantomimy a akrobacie v gotických zahradách Kláštera sv. Anežky České. Sezonu zahájí premiérou akrobatického muzikálu Nebesa.

Největší hudební akce se však uskuteční ještě před prázdninami. Třídenní festival Metronome Prague na pražském Výstavišti začne 23. června a hned první den zahraje australský muzikant a zpěvák Nick Cave se svou kapelou The Bad Seeds. Série letních koncertů pod širým nebem v areálu Branických ledáren v Praze se letos koná pod názvem Ledárny Open Air. Hudební projekt navazuje na loňský koncept Lucerna Music Bar Open Air, který navštívily tisíce návštěvníků. Scénu otevře 2. června kapela Divokej Bill.

Divadlo Kalich plánuje opět přehlídku inscenací, koncertů či talk show pod širým nebem na Žižkově. Čtvrtý ročník Prima Hvězdného léta pod žižkovskou věží by měl uvést téměř 60 představení a diváci se mohou těšit na hosty, jako jsou například Iva Janžurová, Jiří Bartoška, Dagmar Pecková, Jiří Lábus, Oldřich Kaiser, Petr Rychlý, Ondřej Vetchý, Jiří Langmajer, Tereza Kostková a další.

Letní shakespearovské slavnosti tento rok uvedou čtyři novinky. První z nich, inscenace Macbeth, 28. června v Královské zahradě Pražského hradu slavnosti otevře. Diváci uvidí i další oblíbené hry z minulých let, jako jsou Veselé paničky windsorské, Mnoho povyku pro nic nebo Bouře.

Pražské Staré Město čeká průvod členů folklorních souborů, které se do Prahy sjedou na Pražské folklorní dny konané od 21. do 24. července. Na festivalu vystoupí soubory z různých koutů světa. Prahou letos v srpnu opět po dvouleté pauze projde v rámci festivalu Prague Pride průvod LGBT+ osob. Festival se uskuteční od 8. do 14. srpna a nabídne kulturní, sportovní či vzdělávací akce a diskuse. O prázdninách mohou Pražané a turisté v metropoli navštívit také gastronomické festivaly. Lahůdky francouzské kuchyně si zájemci budou moci zakoupit v polovině července na trhu na Kampě. Čajový festival Čajomír se letos bude konat počtrnácté, tentokrát na pražském Výstavišti. Na své si přijdou i milovníci vína. Například festival Praha pije víno nabídne 12. a 13. srpna v prostorách Novoměstské radnice ochutnávku vín evropských vinařů.