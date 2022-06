Praha zahájí přípravu tramvajové trasy z Podbaby do Suchdola

Město také připravuje změnu územního plánu oblasti, mělo by se tam stavět. Trať se podle primátorova náměstka Adama Scheinherra (Praha Sobě) nezačne stavět dříve než za čtyři nebo pět let.

Vznik trati je podle schváleného dokumentu zásadní z důvodu lepšího dopravního napojení České zemědělské univerzity (ČZÚ), kam nyní jezdí pouze autobusy, které jsou často přeplněné a z důvodu velkého automobilového provozu nespolehlivé. Nová trať by podle města měla také ulevit dopravě na Vítězném náměstí v Dejvicích, kde autobusy nyní končí.

„Tramvajová trať umožní ve své trase na Suchdol zajistit plošnou dopravní obsluhu rozvojového území Nového Sedlce, která by jinak ani nebyla možná. Ve stopě ulic Podbabské a Roztocké se předpokládá nezávislé vedení tratě na samostatném tělese, zajišťující spolehlivost a pravidelnost provozu,“ stojí v dokumentu. Město podle něj také uvažuje v Suchdole u konce trati o vybudování P+R parkoviště.

„Řadí se to mezi tři nejžádanější tramvajové tratě. Pro studenty bude mít obrovský význam i v koordinaci s výstavbou tramvajové trati z Malovanky na Strahov,“ uvedl po jednání radních Scheinherr. Dodal, že projekt je na začátku a nyní bude nutné najít pro koleje vhodnou trasu s ohledem na majetkoprávní vztahy v Novém Sedlci.

Nová tramvajová trať by měla mít zhruba pět kilometrů a v plánu je devět zastávek. „Z hlediska provozních nároků se předpokládá provoz tří denních linek tramvají - dvou standardních a posilové linky ve dnech školního vyučování s polovičním intervalem,“ uvedl magistrát. Radní také požádali DPP, aby do přípravy projektu ve všech stupních zapojil autorizovaného architekta.

Praha připravuje i další tramvajové tratě. Nedávno DPP otevřel asi kilometrový úsek kolejí ze stanice Sídliště Barrandov do Holyně, který v budoucnu plánuje prodloužit do Slivence. Loni podnik dokončil smyčku na Zahradním Městě a prodloužení kolejí z Pražského povstání na Pankrác a před časem zahájil stavbu nové smyčky u stanice metra Depo Hostivař a trati z Modřan do Libuše. V létě chce město zahájit stavbu tratě na Dědinu a také budování mostu mezi Dvorci a Zlíchovem, který bude určen pro tramvaje, pěší a cyklisty.