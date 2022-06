Pražský dopravní podnik chystá elektrifikaci autobusových linek 112, 136 a 150

Troleje, z kterých by byly linky 136 a 150 dobíjeny, by mohly být například v úsecích od obchodního centra v Čakovicích do Letňan, kde vznikly již při elektrifikaci linky číslo 140. Další úsek s trolejemi by pak mohl být mezi Letňany, Prosekem a Jandovou a mezi Vysočanskou a Ohradou a další pak na trase mezi Florou, Slavií, Chodovskou, Kačerovem až do zastávky Na Beránku. Nabíjecí stanice by mohla být v obratišti Sídliště Čakovice.