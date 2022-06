Praha zřídí namísto kojeneckého ústavu komunitní zařízení pro 16 dětí

Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové poskytuje pomoc dětem ve věku od jednoho roku do šesti let, a to zejména těch, které se ocitly bez jakékoliv péče, jsou mentálně nebo fyzicky týrané nebo je jejich život a vývoj vážně ohrožen. Domov už provozuje dvě domácnosti, další dvě by se měly otevřít do konce roku. O děti se v každé domácnosti budou starat vždy dva dospělí pečující.