Pražské kulturní centrum Vzlet zahájí sezonu představením Holky, můžu poprosit?

Kulturní centrum Vzlet v pražských Vršovicích zahájí druhou sezonu v úterý 30. srpna v prostorách kavárny divadelním představením Holky, můžu poprosit? Součástí úvodního programu bude také koncert americké jazzové zpěvačky Allison Wheelerové a a nový projekt českého klavíristy Tomáše Jochmanna s názvem Tribute to Barry Harris.

„Program pokračuje ve čtvrtek 1. září vernisáží, na které kurátorka Denisa Václavová představí uměleckou dvojici David Böhm a Jiří Franta a výtvarnici Vendulu Chalánkovou. Vedle vernisáže se uskuteční také výtvarná dílna Vlajky a prapory pro děti od tří let s konceptuální umělkyní Evou Jiřičkou,“ uvedla za pořadatele Sára Pospíšilová.

První ročník festivalu čisté improvizace s názvem Volná jízda se bude konat 2. a 3. září. Domovské Divadlo Vosto5 na něj do Vzletu pozvalo improvizační odnož brněnské Husy na provázku a mladé soubory 11:55, České národní improvizační divadlo a My kluci, co spolu chodíme.