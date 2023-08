Pražský Čechův most čekají omezení kvůli rekonstrukci zastávek

Od pátku 26. srpna do 20. října úsekem nábřeží mezi Čechovým a Štefánikovým mostem obousměrně neprojedou automobily, následně bude od 21. října do konce prací 3. prosince pro řidiče uzavřen ve směru do centra. ČTK o tom informovala mluvčí TSK Barbora Lišková. Práce zasáhnou i provoz tramvají.