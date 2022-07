Pražský dopravní podnik po povodních 2002 zvýšil zábrany či opravil čerpadla

Povodeň před 20 lety poškodila téměř dvě desítky stanic pražského metra a pod vodou skončily i dvě soupravy metra. Celkem v Praze povodeň napáchala škodu za 27 miliard korun a poničila desítky domů. „Nejohroženější součástí MHD v případě povodní je metro. Týká se to stanic, které jsou v blízkosti Vltavy, případně pokud vlaky projíždějí pod řekou. Okolo těchto stanic stavíme mobilní povodňové zábrany a na některých místech umisťujeme pytle s pískem,“ uvedla mluvčí DPP Aneta Řehková.

Povodňová opatření v metru byla do roku 2002 připravena na stoletou vodu, kterou tehdejší záplavy násobně překonaly. „Abychom zabránili opakování této situace, nastavili jsme nová opatření. Mezi nejdůležitější patří zvýšení ochranných prvků stanic o 60 centimetrů nad to, kam dosáhla hladina vody v roce 2002,“ uvedla Řehková.

Upraveny byly podle ní výtlaky čerpacích stanic a jejich napojení na kanalizaci, kdy do nich podnik vložil zpětné klapky zabraňující vodě z kanalizace vrátila se zpět do metra. Překontrolovány a vylepšeny byly tlakové uzávěry, jejichž funkčnost podnik pravidelně testuje. Voda před 20 lety natekla do některých stanic metra také otevřenými průchodkami kabelů. Ty jsou nyní kvalitnější.