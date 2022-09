Pražský dopravní podnik zahájil stavbu vozovny v Hloubětíně, vyjde na 1,9 miliardy

Do vozovny se vejde zhruba šedesátka tramvají a revitalizován bude také celý areál. DPP již dokončil výstavbu takzvaného energocentra, které bude vozovnu napájet. Původní stavba musela být kvůli špatnému stavu zbourána. DPP je největší městská firma a provozuje MHD.

„V roce 2019 jsme starou vozovnu odstřelili 120 kilogramy dynamitu a následně postavili nové energocentrum, které jsme stavěli zvlášť. A nyní se pouštíme do stavby vozovny, která bude nejmodernější vozovnou v Praze,“ řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Rozdíl oproti původní budově bude v uspořádání a provozní technologii. „Změnou oproti praxi bude ta, že jednotlivé haly budou vytápěny na různé teploty, nebo dokonce pouze temperovány. To znamená, že bude nutné s vozy během noční směny pohybovat a dávat je na pracoviště individuálně. Nebude to tak, že všechny vozy zaparkují a pak je lidé obejdou a případně opraví eventuální závady,“ řekl technický ředitel podniku Jan Šurovský. Některé haly budou oproti těm minulým průjezdné.

V budoucnu by mohla vzniknout také vozovna v Braníku u nádraží. Městští radní již schválili dokument, na jehož základě začne Pražská developerská společnost spolu s podnikem řešit, zda by mohla v Braníku vzniknout. Podle Witowského se Šurovským má problémy DPP především právě na jihu města. Nová vozovna by ušetřila provozní náklad, tramvaje sem totiž musí jezdit ze vzdálených vozoven.