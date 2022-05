Přes Modřanskou ulici v Braníku vede nový přechod, nelíbí se Praze 4

„Vždycky rekonstrukce využíváme k tomu, abychom křižovatky vylepšili. Tato je u tramvajové zastávky a není bezbariérově přístupná. Sice je tam podchod s rampami, ale ty nesplňují bezbariérovou vyhlášku. Pro vozíčkáře je v podstatě nebezpečné tam jet, je to příliš prudké, navíc je to možná o 100 metrů delší cesta. Proto jsme přistoupili k tomu, že jsme tu rekonstrukci udělali i s tím, že se tam udělá nový přechod,“ řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Scheinherr kritiku odmítl a s radnicí prý magistrát jednal. „Uskutečnil se bezpočet schůzek s panem Kováříkem, který je principiálně proti přechodu pro chodce. A vlastně proti jakýmkoliv opatřením pro pěší a cyklisty na Praze 4,“ řekl. Nesouhlasí ani s tím, že by byl přechod špatně umístěn. Kolona aut, která se tvoří při odbočení z Modřanské na Barrandovský most, vzniká o několik stovek metrů dál u samotného odbočení. Přechod na její délku prý nemá vliv. „Po vyhodnocení opravních inženýrů nemá tento přechod vliv na dopravu, protože to úzké hrdlo je dál,“ dodal Scheinherr.