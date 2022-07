Série hudebních vystoupení opět podpoří některé tuzemské památky

„V roce 2021 jsme přišli v rámci projektu glorchestra s úplně novým konceptem. Spojit tolik žánrů a vše zastřešit symfonickým orchestrem byl docela oříšek, ale povedlo se a u fanoušků jsme zabodovali. Letos si to chceme zopakovat, přičemž zachováme to nejlepší z minulého roku, ale zároveň přineseme do hry úplně nový a ambicióznější program,“ sdělil Radim Výchopeň, hudební režisér projektu.