Stavbaři budou opravovat dálnici D1 mezi 16. a 21. kilometrem

Od března do konce června budou pracovat na polovině dálnice na Prahu, od konce června do půlky listopadu v opačném směru na Brno. Řidiči musejí počítat s omezením provozu, informovala dnes ČTK mluvčí skupiny Vinci Construction CS Iveta Štočková.

Rekonstrukce úseku mezi Všechromy a Mirošovicemi začne v pátek. Postupná montáž dopravního opatření je plánována do neděle. Při instalaci bude průjezd úsekem v režimu dva plus dva jízdní pruhy, částečně i v režimu jeden plus jeden pruh. „Jde o první fázi opatření. Dopravní režim jízdy se v opravovaném úseku bude s postupem prací měnit,“ uvedla Štočková.

Po celou dobu rekonstrukce budou auta jezdit v režimu tři plus tři jízdní pruhy. Pouze v době přestavby dopravního opatření má být provoz omezován dočasně na režim dva plus dva nebo v době nízké intenzity dopravy dva plus jeden, respektive jeden plus jeden jízdní pruh.