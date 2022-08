Stovky studentů se v Praze učily programovat drony, akce vyvrcholila soutěží

„Konkrétně se jednalo o úlohu automatické inspekce vedení elektrické energie, vysokého napětí. Studenti měli naimplementovat systém, který vyřeší inspekci s pomocí dvou spolupracujících dronů. A udělá to co nejrychleji,“ popsal.

Soutěže se zúčastnilo 40 skupin studentů. Saska řekl, že řešení poskytlo 80 procent studentů, z čehož 20 procent nevyhovovalo zadání. „Takže dá se říct, že většina studentů úkol splnila,“ podotkl. Dodal, že vyhrát pražskou letní školu ČVUT je něco, co se „v (odborné) komunitě počítá“, pro studenty je však podle něj cenné i samotné setkávání.

Jeden z účastníků školy, Tomáš Myslivec, který jako doktorand studuje robotiku na Západočeské univerzitě v Plzni, se letní školy se zúčastnil podruhé. „Letos, myslím, že i ta úloha se nám víc líbila. Minimálně už jsme věděli do čeho jdeme, už jsme nad tím nestrávili celou noc, ale (…) zvládli jsme to v průběhu týdne naprogramovat,“ řekl ČTK. Akci ocenila i studentka María, která pochází ze Španělska a studuje v Belgii. Řekla, že to byla její první zkušenost s drony, obvykle pracuje s jinými typy robotů.