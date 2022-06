The Jeremy Winston Chorale dnes v Obecním domě zahájí festival Prague Proms

The Jeremy Winston Chorale přiveze do Prahy umělecký šéf sboru Jeremy Scott Winston. Vyhledávaný pedagog na festivalu Prague Proms představil svůj gospelový sbor tuzemskému publiku již v letech 2015 a 2016. Tentokrát nabídne za doprovodu ČNSO písně Come Alive, Joyful Joyful Lord, We Adore Thee, I Got the Victory nebo I Love the Lord.