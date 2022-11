U přechodů v Praze by mohly být tři stovky bezdotykových tlačítek pro chodce

U přechodů pro chodce v Praze by mohly být nainstalovány až tři stovky bezdotykových tlačítek pro chodce, která by nahradila ta současná, které musí lidé stisknout. Zařízení by byla osazena na padesátce pražských křižovatek.