V Čelákovicích začnou s opravou Přístavní ulice

Stavební firma si staveniště převzala minulý týden, v ulici postaví kromě silnice také chodníky a vjezdy. „Je to v podstatě poslední hliněná ulice ve městě, bude se opravovat poprvé od svého vzniku, rádi bychom z ní udělali normální silnici,“ řekl starosta Josef Pátek (ODS).

V Čelákovicích jdou letos na opravy silnic desítky milionů, dokončuje se rovněž stavba lávky pro pěší a cyklisty na novém železničním mostě v části Jiřina. Původně měla být hotová do konce května, nyní by mělo být podle Pátka hotovo do konce července.