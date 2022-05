V květnu v Praze vystoupí hudební hvězdy One Republic, Rammstein či Scorpions

V některých případech půjde o vystoupení přeložená kvůli protipandemickým opatřením, u nichž zůstává původní cena za vstupenky. U nových akcí si zájemci připlatí. Vyplývá to ze zjištění ČTK.

Zatímco v minulosti stály vstupenky na podobné koncerty přibližně 1250 korun, nyní se budou ceny pohybovat kolem 2000 korun a více. „Ceny půjdou nahoru, protože zvýšené náklady se musejí promítnout, marže jsou malé a jinak by agentura nevyžila. Roste cena energií a mohou vzrůst i honoráře kapel, průměrná cena vstupenek se zvýší s výjimkou akcí daných do prodeje před zdražením,“ řekl ČTK Jiří Franc z agentury Echo Promotion, která marketingově zastupuje koncertní společnost Live Nation.

Nejbližším koncertem bude 10. května vystoupení amerických One Republic v O2 areně, kde skupina se zpěvákem, skladatelem a producentem Ryanem Tedderem představí své hity i písně z aktuálního alba Human. Na konci týdne se pak na dvou koncertech 15. a 16. května představí němečtí Rammstein, kteří pod širým nebem v Letňanech nabídnou tradiční ohnivé show i novou řadovou desku Zeit. Očekává se, že kapacita Letňan 60 000 lidí bude téměř vyprodaná. Jejich fanoušci zaplatili za vstupenku od 1790 do 2390 korun.

„Lidé si lístky kupovali ještě v době protipandemických opatření, kdy nebylo jasné, zda se koncerty budou vůbec konat. Patří jim dík za to, že vracení vstupenek bylo minimální, tím nás tak trochu úvěrovali,“ podotkl Franc.

Nabídka koncertů je široká vzhledem k jejich překládání kvůli vlnám koronaviru a s nimi souvisejícími pandemickými omezeními. Velké akce se v posledních dvou letech nekonaly. „Zatímco u nás Live Nation v minulých letech pořádali v průměru 30 koncertů do roka, letos jich bude na padesát,“ podotkl Pojzl.

Kolize termínů způsobila, že se v Praze v jeden den 26. května budou konat dva velké koncerty. Zatímco v O2 areně zahrají populární němečtí Scorpions, sportovní halu v Holešovicích obsadí se svým progresivním metalem americká skupina Dream Theater. „Není to logické, ale je to tak. Tyto dva koncerty jdou proti sobě, hodně lidí by přitom chtělo vidět oba,“ konstatoval Franc.