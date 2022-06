V neděli se po 30 letech završí sloučení středočeské dopravy s pražskou

Po 30 letech se tak završí sloučení středočeské veřejné dopravy s pražskou. Lidé budou moci cestovat na jednu jízdenku vlakem i autobusem po Praze a celých středních Čechách a dostanou se na ni i do sousedních krajů.

„Končí integrace Středočeského kraje a Prahy do jednoho dopravního integrovaného systému, což znamená více než 15.000 spojů, které vypravujeme denně s našimi 36 dopravci. Území má rozlohu přes 13.000 kilometrů čtverečních, obsluhujeme 15.000 zastávek a stanic a umožňujeme přepravuju více než třem milionům obyvatel,“ uvedl ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK) Zdeněk Šponar. Do systému je podle něj zapojeno přes 5000 vozidel autobusové a drážní dopravy. Pro Středočeský kraj to znamená 485 regionálních autobusových linek.