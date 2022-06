Středočeský kraj plánuje provoz autobusů, které bude pohánět tzv. zelený vodík

Zelený vodík lze tedy považovat za skutečně bezemisní typ dopravy. V oblasti Mníšku pod Brdy, kde má jezdit deset vodíkových autobusů, vznikne i plnička s elektrolyzérem, do které bude směřovat elektřina produkovaná ve vodní elektrárně Vraný nad Vltavou.

Hejtmanství chce také prověřit skutečné náklady na provoz. Zavedení provozu vodíkových autobusů u Mníšku pod Brdy bude stát kolem 240 milionů korun, většinu částky by měly pokrýt evropské dotace. Pořizovací cena autobusů je přibližně trojnásobná než u těch s dieselovým pohonem, více bude zřejmě stát i provoz. Zvyšování podílu bezemisních vozidel ve veřejné dopravě nařizuje směrnice Evropské unie, přičemž v autobusové dopravě se za bezemisní považují elektrobusy, vodíkové autobusy a trolejbusy. „Aby to dávalo alespoň z hlediska ekologického nějaký smysl, tak to znamená, že musíte mít zelený vodík,“ upozornil krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký (STAN). Podle něj je třeba sledovat celou uhlíkovou stopu případných zdrojů a využití vodíku vzniklého za užití například fosilních paliv není tak ekologické.