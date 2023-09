V Praze dnes začne Lunchmeat Festival věnovaný elektronické hudbě a novým médiím

Program 14. ročníku do 30. září uvede nové materiály od význačných českých a slovenských hudebníků, jako jsou Petra Hermanová, Martyyna nebo Koruth, i vystoupení současných umělců, kteří ovlivňují světovou scénu. Festival se koná ve Veletržním paláci Národní galerie, CAMPu, Divadle Archa a hudebním klubu Ankali.

Mottem festivalu je We see you dancin’ (Vidíme vás tancovat). Vystupující představí svůj nový albový materiál nebo audiovizuální spolupráce. Na Lunchmeatu si například odbude svoji světovou premiéru audiovizuální projekt Axontorr, za nímž stojí v Paříži narozený 3D umělec vystupující jako Axonbody a pražský producent Oliver Torr.