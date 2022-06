V Praze do roku 2025 vznikne 100 nových rychlonabíječek pro elektromobily

Každá ze stran memoranda nominuje své zástupce do pracovní skupiny, která zmapuje terén a vytipuje lokality, kde vybudování nabíjecích stanic bude mít největší efekt. Do konce roku 2025 by mělo na území hlavního města vyrůst na stovce stojanů typu HPC přibližně 200 dobíjecích bodů, každý s výkonem minimálně 150 kilowattů (kW).