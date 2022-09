V Praze se otevře příští týden oděvní banka s oblečením pro potřebné

„Evidujeme, že lidé ve složité situaci teď nežádají už jen o jídlo, stojí i o oblečení,“ uvedla Pavlousková. Klub začal podle ní projekt oděvní banky připravovat před pár měsíci. Nyní ho testoval. Vybrané ošacení pracovnice třídily, čistily a balily. Hygienicky zabalené zboží se pak zkušebně převezlo do několika potravinových bank. Jen do skladu pro Prahu a Středočeský kraj se dopravilo podle Pavlouskové skoro půl tuny. Dodaný materiál se rychle rozebral, dodala šéfka KSM.

Nové zařízení nebude podle šéfky Klubu svobodných matek sloužit jen samoživitelkám, ale bude pro všechny potřebné. Nemělo by také fungovat jen jako sklad či třídírna, oblečení si bude možné na místě také vyzvednout. Mělo by být otevřeno v úterý a ve čtvrtek od 09:00 do 13:00 a v pondělí, středu a pátek od 13:00 do 18:00, postupně by se doba mohla rozšířit. „Už máme připraveno čisté oblečení na stojanech,“ uvedla Pavlousková.